Sala: “Ancora troppa gente in giro”. Contagi: trend positivo, a Mantova 46 in più

MILANO – “Trend positivo, i contagi non sono aumentati e questo è ovviamente positivo. Nonostante, però, i dati degli spostamento dei lombardi non sono altrettanto positivi”, ha detto l’assessore regionale Sala nella conueta conferenza stampa tenuta in diretta su Facebook al posto del collega Gallera, impegnato in altri riunioni. “Se infatti domenica gli spostamenti delle persone erano stati ben al di sotto del 30%, ieri sono arrivati più del 37%. Questo significa che c’è ancora troppa gente in giro. Ricordo che, al di là di quei spggetto obbligati ad uscire per lavoro, tutti gli altri cittadini devono rimanere a casa. Si deve uscire solo per motivi urgenti e per fare la spesa. Si ricorda che l’unico modo per sconfiggere il virus è l’isolamento sociale”.

I DATi

Tamponi effettuati: 128.286

Soggetti positivi 46.005 più 1.293

Soggetti in terapia intensiva 7.960 più 367

Ricoverati in ospedale 11.762 più 165

Dimessi 24.992

DATI PER PROVINCIA

Mantova 1.782 più 46

Bergamo 9.171 più più 132

Brescia 8.757 più 159

Cremona 3.974 più 33

Milano 10.004 più 482

Lodi 2.189 più 32

Pavia 2.285 più 105