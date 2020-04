Tavolo ambiente quattro motori: sostenibilita’ e azioni per il clima fondamentali per la ripresa

MANTOVA “La ripresa deve consolidarsi in una

prospettiva a lungo termine con nuovi investimenti in

infrastrutture e servizi, mantenendo allo stesso tempo la

sostenibilita’, la decarbonizzazione e l’economia circolare come

leve per la competitivita'”.

Lo ha affermato l’assessore all’Ambiente e Clima di Regione

Lombardia Raffaele Cattaneo commentando gli esiti del Tavolo

ambiente e regioni dei ‘Quattro motori d’Europa’ che si e’

riunito ieri in videoconferenza per condividere idee e proposte

per rilanciare la crescita dopo la pandemia di coronavirus.

CRISI SENZA PRECEDENTI – “Questa crisi senza precedenti sta

colpendo la nostra salute – ha proseguito Cattaneo – la nostra

economia e la nostra societa’ in modo nuovo e dirompente e chiede

un’azione politica innovativa, in particolare da parte delle

principali economie europee che devono guidare la ripresa. E’

fondamentale che la Commissione Europea mantenga gli impegni del

‘Green Deal’ e faccia partire al piu’ presto tutte quelle misure

(ad esempio quelle per l’efficienza energetica degli edifici)

che potranno fortemente contribuire alla ripresa”.

VIA AL DIALOGO – Rendendo la sostenibilita’ e l’azione per il

clima parte integrante di una piu’ ampia ripresa, le Regioni

possono raggiungere vari obiettivi economici e sociali sia nella

prospettiva degli aiuti a breve termine, sia nella ricerca di un

futuro resiliente. In questa situazione, i partner dei Quattro

Motori dell’Europa stanno dando impulso a un rinnovato dialogo

politico, attualmente in corso anche a livello nazionale ed

europeo.

Franz Untersteller, assessore all’Ambiente, alla Protezione del

clima e al Settore energetico del Baden-Wuerttemberg ha espresso

ai colleghi la sua vicinanza e comprensione della difficile

situazione in cui si trovano le regioni partner, offrendo il

pieno sostegno del Baden-Wuerttemberg: “Nonostante la crisi

sanitaria, la crisi globale del cambiamento climatico continua.

Pertanto, il superamento della pandemia offre l’imperdibile

possibilita’ di ricostruire l’economia su basi veramente

sostenibili, garantendo la neutralita’ climatica e l’uso

efficiente delle risorse. In quanto regioni economicamente

sviluppate e dinamiche, supporteremo la Commissione Europea

nello sviluppo delle iniziative del ‘Green Deal’, sollecitandone

una modalita’ attuativa che garantisca davvero un nuovo slancio”.

UNITA’ DI INTENTI – I governi regionali sono in prima linea

nella risposta all’emergenza, lo stesso vale per le misure per

la ripresa, potendo contare sullo stesso approccio innovativo e

sostenibile sperimentato nell’affrontare la sfida del

cambiamento climatico.

RIPRESA VERDE – “Garantire una ripresa verde dovrebbe essere la

nostra risposta responsabile e globale a questa crisi. Il

rilancio dovrebbe prevedere un pacchetto di investimenti e

misure per aiutare le imprese, comprese le piccole e medie, ad

accelerare i processi di decarbonizzazione della mobilita’, di

transizione energetica e di sviluppo dell’economia circolare.

Territori come quelli dei 4 Motori d’Europa devono presentare

una proposta comune alla Commissione Europea e dovrebbero essere

visti come attori chiave in questo impegno alla ripresa” ha

dichiarato Damia’ Calvet, assessore al Territorio e alla

Sostenibilita’ della Catalogna.

CORSA VERSO IL FUTURO – Anche il Ministero dell’Ambiente, dello

Sviluppo Sostenibile e dell’Energia dell’Alvernia-Rodano-Alpi

Marta Subira’ ha confermato l’interesse e il sostegno della

Regione a questa cooperazione rafforzata.

Attraverso il partenariato dei Quattro Motori d’Europa, le

regioni stanno facendo proposte concrete alle Istituzioni

dell’Unione Europea per rafforzare il piano di ripartenza

mediante misure ecologiche, collaborando anche con i rispettivi

stakeholder per identificare le migliori opzioni sostenibili.

Gli assessori concordano sul fatto che “il rilancio

dell’economia ha bisogno di nuove soluzioni sostenibili poiche’

l’obiettivo principale non puo’ essere un ritorno al passato, ma

una corsa verso il futuro”.