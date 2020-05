Test sierologici anche a Castel Goffredo

CASTEL GOFFREDO ICS Maugeri offre il test per la rilevazione specifica degli anticorpi IgG contro SARS-CoV-2, anche ai privati, al costo di euro 36.

I test potranno essere effettuati presso gli Istituti di Pavia, Milano-Via Clefi, Veruno (No), Torino, Lumezzane (Bs) e Castel Goffredo (Mn)**.



Il test, prodotto dalla Abbott, ha dimostrato una specificità e una sensibilità nel rilevare gli anticorpi IgG superiore al 99 per cento, 14 giorni o più dopo l’insorgenza dei sintomi e rivela l’eventuale contatto con il SARS-CoV-2. Si è effettua dopo un prelievo di 5 ml di sangue venoso e non è necessario essere digiuni, come per gli altri esami ematochimici.