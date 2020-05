Calcio Seconda Cat. – Bellini: “Pomponesco, per i baby partnership con il Guastalla”

POMPONESCO Il presidente del Pomponesco Gianfranco Bellini e il resto della dirigenza stanno cominciando a programmare la prossima stagione, con la prima squadra che sarà ancora impegnata nella Seconda categoria, nell’ultima stagione con Maurizio Anselmi in panchina ha ottenuto 30 punti nel girone P, quello composto da squadre mantovane. «Quando il torneo è stato interrotto la squadra era in ripresa , i punti conquistati ci consentivano di poter anche puntare ai play off – afferma il presidente Bellini -, per quanto concerne la possibile conferma dell’allenatore, al momento non abbiamo preso alcuna decisione, dopo il 3 giugno noi dirigenti ci riuniremo per muoverci in maniera concreta. Sii riparte con tanta voglia e tanto entusiasmo, ci sarà però un ridimensionamento per i rimborsi. Posso annunciare sin da adesso che stiamo definendo una stretta collaborazione col Guastalla per quel che concerne il settore giovanile, che ci consentirà di avere a Pomponesco una squadra allievi, mentre per quanto riguarda i giovanissimi, avremo due squadre, una la gestiremo noi, l’altra la società reggiana. A causa del Covid, quest’anno non ci sarà la Festa dello sport, rinviata al 2021».