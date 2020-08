140 mila euro per interventi sulla scuola Vittorino da Feltre. Verrà rifatta la copertura e svolte opere per il miglioramento sismico

MANTOVA La scuola dell’infanzia Vittorino da Feltre che ha sede in corso Garibaldi 61 a Mantova richiede la riparazione della copertura e interventi per il miglioramento sismico.

Pertanto, la Giunta Palazzi mercoledì 19 agosto, ha deciso di investire 140mila euro per realizzare gli interventi. Il finanziamento di 130mila euro arriverà dal Ministero degli Interni, grazie al decreto del gennaio scorso che ha assegnato ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti per l’anno 2020 i contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, oltre che per l’adeguamento e la messa in sicurezza delle scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale. La parte rimanente di 10mila euro sarà prelavata dalle casse comunali. L’avvio dei lavori è previsto entro il 15 settembre di quest’anno.

“Vogliamo continuare a riqualificare il patrimonio edilizio scolastico – ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Martinelli -. Non perdiamo occasione per cercare i finanziamenti messi a disposizione dallo Stato. Questa volta l’intervento è per sistemare il tetto della Da Feltre e per il miglioramento sismico. Tra meno di un mese partiranno i lavori. Si aggiunge a tutti gli altri cantieri aperti nelle scuole cittadine realizzati in questi cinque anni dall’Amministrazione comunale per avere scuole ancora più sicure e decorose. Preciso che sarà garantito il funzionamento dell’attività didattica durante i lavori di sistemazione”.