Piano Mantova per lo sport: esonero del pagamento dei canoni di locazione degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche comunali per le associazioni e le società

MANTOVA La Giunta comunale ha deliberato l’esonero del pagamento dei canoni di locazione per la concessione degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche comunali da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. L’esonero vale per l’intero anno 2020. Tale iniziativa è stata presa per agevolare la ripresa delle attività dopo il lockdown per l’emergenza Covid-19. “Con questo provvedimento – ha sottolineato l’assessore allo Sport Paola Nobis – vogliamo favorire la graduale ripresa delle attività nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento. E’ importante sia ripreso anche lo sport di base e l’attività motoria presso le palestre, le piscine, i centri e i circoli sportivi, pubblici e privati, e in generale in tutte le strutture dove si svolgono attività per il benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico. Ricordo che sullo sport abbiamo già preso altre iniziative straordinarie nel Piano Mantova, elaborato per far fronte alle difficoltà generare dall’emergenza Covid-19. Mi riferisco ai contributi alle famiglie per l’iscrizione ai corsi e ai contributi alle palestre per le spese di igienizzazione. Con questi interventi abbiamo potenziato ulteriormente gli aiuti a favore del mondo dello sport”.