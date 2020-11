4 novembre: anche a Mantova la Festa delle Forze armate e dell’Unità Nazionale.

MANTOVA Le commemorazioni dei Caduti a Mantova, nella giornata del 4 novembre, Festa delle Forze armate e dell’Unità, si sono tenute quest’anno in forma ridotta per l’emergenza sanitaria. Davanti al monumento di piazza 80° Reggimento Fanteria e al Famedio si sono riunite le autorità per la deposizione delle corone. Ai due momenti istituzionali erano presenti il nuovo Prefetto Michele Formiglio, per il Comune di Mantova il presidente del consiglio comunale Massimo Allegretti, per la Provincia il consigliere Paolo Galeottti, il questore Paolo Sartori, il comandante della polizia locale Paolo Perantoni e le rappresentanze dei carabinieri, dell’esercito e delle altre forze dell’ordine. In entrambi i casi, dopo il silenzio d’ordinanza eseguito dal trombettiere della Guardia di Finanza, don Stefano Peretti ha letto la preghiera e dato la benedizione delle corone.