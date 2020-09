A Mantova 400 nuove biciclette

MANTOVA Quattrocento nuove biciclette a disposizione dei mantovani e dei turisti, duecento a pedalata muscolare e duecento e-Bike, con pedalata assistita.

I mezzi sono stati presentati ieri, davanti al castello di San Giorgio, insieme alla nuova app, che consente di utilizzarli in tutte le città dove sia attivo il servizio di Movi by Mobike, già tredici in Italia e quattro in Spagna.

Questo tipo di sharing mobility permette una valida alternativa all’utilizzo dell’auto, soprattutto in città come Mantova, nelle quali con le e-bike è possibile muoversi da un punto all’altro del centro in pochi minuti, così come da un parcheggio scambiatore ai vari punti della città, tramite spostamenti sostenibili per l’ambiente e volti alla diminuzione delle emissioni di anidride carbonica nel’aria.

Dopo aver scaricato la app Movi by Mobike si va, quindi, alla schermata e si scansiona il codice QR sul mezzo, si parcheggia poi la e-Bike nelle aree poste in evidenza dalla mappa e si comunica di aver terminato la corsa. È possibile provare per quindici minuti gratuitamente la e-Bike, utilizzando il codice CIAOMN.

La tariffa è di 0.20 euro al minuto. Le e-Bike sono dotate di un GPS, hanno una autonomia della batteria di 70 chilometri per utilizzo, un sensore di coppia integrato che compensa fino al 95% dello sforzo necessario per pedalare e un supporto per il cellulare che permette di navigare e arrivare facilmente a destinazione.

I punti dove ritirare le bici sono precisati sulla app, insieme a quelli dove depositarle preferibilmente.

Dopo i primi modelli del 2018, ecco una nuova flotta di biciclette, più agili, che costituisce anche una sfida alla viabilità sostenibile del futuro.

Alla presentazione hanno preso parte gli assessori comunali Paola Nobis e Iacopo Rbecchi, il general manager di Movi by Mobike Gerard Gomà e Davide Lazzari, responsabile business development dell’azienda.