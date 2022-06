Abbandono di sacchi in via Visi, multato dalla Polizia Locale

MANTOVA Continua l’azione di contrasto della Polizia Locale all’abbandono di rifiuti in strada. Domenica scorsa, intorno alle 21.00, una pattuglia dell’Unità di Polizia Amministrativa della Polizia Locale di Mantova, dedicata proprio al contrasto dell’abbandono dei rifiuti, mentre operava, in abiti civili, ha colto sul fatto un 49enne di città che ha abbandonato, sul marciapiede, davanti all’ingresso dell’isola ecologica di via Visi, due grossi sacchi di plastica.

L’uomo è stato “multato” con una sanzione di 500 euro, e gli è stata imposta alla rimozione dei due sacchi e il successivo regolare smaltimento.