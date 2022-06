MANTOVA Il 10 giugno, (inizio ore 9) Federmanager Mantova si riunisce per l’assemblea annuale con un programma ricco di contenuti. Nella prima parte aperta al pubblico oltre che agli associati di Federmanager e di Confindustria Mantova; per l’occasione saranno collegati anche i manager della provincia di Cremona. A moderare gli interventi il Presidente ed il Vice presidente di Federmanager Mantova Luciano Marchiori e Rodolfo Bellintani. In un momento peculiare della storia economica del nostro Paese e del territorio Mantovano, si tratterà di temi di assoluta attualità, come la formazione, le competenze e il fabbisogno di nuove professionalità, le politiche attive, argomenti comuni a Manager ed Imprenditori. Probabile la presenza del Sindaco di Mantova Mattia Palazzi a cui seguirà, facendo gli onori di casa, il Presidente di Confindustria Mantova Edgardo Bianchi che introdurrà l’assise con una relazione sull’economia Mantovana, con particolare riferimento al tema del lavoro. Di assoluto rilievo la partecipazione on line del Presidente di Federmanager Nazionale Stefano Cuzzilla che oltre a confrontarsi sui temi evidenziati dagli altri interlocutori, dedicherà un momento di riflessione in ordine al sempre maggior bisogno di nuove professionalità e conseguentemente di maggiori competenze e alla promozione della meritocrazia oltre a ricordare il significato del patto per la dirigenza lanciato dallo stesso a Roma in occasione della presentazione del suo programma triennale.

Un importante spazio sarà poi riservato ai giovani e alle donne con l’intervento dei coordinatori nazionali di Federmanager Antonio Ieraci e Renata Tebaldi. Prima della parte più tecnica ed operativa dell’assemblea, Marco Bodini, Presidente Federmanager unione Province Lombarde fornirà un quadro della situazione e dello stato di salute dei Manager nella citata Regione. Grazia Pangaro funzionaria dell’area lavoro, relazioni industriali e welfare di Confindustria Mantova, e Mario Mora responsabile delle relazioni industriali di Federmanager Mantova completano il panel dei relatori introducendo gli interventi del Presidente di Fondirigenti Carlo Poledrini con particolare attenzione alla formazione e ai nuovi progetti e del direttore di 4.Manager Fulvio D’Alvia che illustrerà il Progetto “Rinascita Manageriale”.

Dopo l’assemblea pubblica si terrà l’assemblea privata aperta solo agli iscritti di Federmanager Mantova.