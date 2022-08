Accoglienza profughi, intesa tra Provincia e Lions Club

MANTOVA A Palazzo di Bagno, sede dell’amministrazione provinciale di Mantova, è stato siglato un protocollo d’intesa tra la Provincia e i Lions mantovani per la gestione locale dei profughi ucraini. Il campo di applicazione dell’accordo prevede l’offerta di alloggio, generi alimentari, assistenza medica e psicologica, opportunità di inserimento lavorativo, educazione scolastica per i minori, oltre all’assistenza per le formalità burocratiche. In base al protocollo, l’amministrazione provinciale si impegna a reperire informazioni sulla disponibilità di strutture abitative di accoglienza, relazionandosi con Prefettura e Questura per la gestione di profughi ucraini nel tempo di permanenza nel nostro territorio. I nove club Lions mantovani, da parte loro, si attiveranno per reperire fondi in funzione di eventuali locazioni, fornitura di beni e servizi di prima necessità, ricerca di figure professionali in campo assistenziale, medico e psicologico, mettendo a disposizione la propria rete di relazioni per favorire l’inclusione dei profughi in ambienti scolastici, sociali e lavorativi. Per la Provincia ha firmato l’impegno lo stesso presidente, Carlo Bottani, che in sede di presentazione ha inteso inquadrare l’accordo nell’ambito di un più ambizioso progetto della Provincia per la promozione del benessere delle persone, con l’obiettivo parallelo e ulteriore di sviluppare sempre più i temi della sostenibilità e dell’ambiente. Il governatore del Distretto Lions Bergamo-Brescia-Mantova, Sergio Pedersoli, ha richiamato i numeri e i valori del lionismo – la più grande organizzazione di servizio al mondo, con 1 milione 400mila soci e oltre 50mila club distribuiti in oltre 200 Nazioni – in un’ottica di servizio che intercetta i reali bisogni delle comunità e individua soluzioni concrete. E di certo, con una guerra in corso, la gestione dei profughi arrivati in territorio mantovano è tema prioritario, con risvolti umanitari, economici, sociali, sanitari e – data anche la forte presenza di minori – psicologici ed educativi. Prima della sottoscrizione sono intervenuti anche Manuela Morandi, attuale presidente della Circoscrizione Lions di Mantova, Fulvio Venturi per Alert Team onlus (struttura Lions di Protezione Civile coinvolta nel progetto) e Christian Manfredi che, in qualità di presidente della Circoscrizione Lions di Mantova 2021/22, aveva gestito la nascita e l’iter del protocollo: suo l’appello allo sviluppo di sempre nuovi progetti di sussidiarietà circolare che coinvolgano istituzioni, imprese e associazioni.