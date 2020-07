MANTOVA Il Ministero dello sviluppo economico si è formalmente impegnato per un finanziamento completamente pubblico per l’azienda che avverrà verosimilmente entro la fine di settembre, in una cifra non inferiore ai 10 milioni di euro. Questo il salvagente lanciato dallo stato a Corneliani, che ora sembra vedere la fine del tunnel. Dopo ore di trattavia, questo l’esito del tavolo in Prefettura.