Agente della Stradale di Ostiglia ritrova monili d’oro in strada e li porta in commissariato

OSTIGLIA Un giovane Agente della Polizia Stradale di Mantova, in servizio presso il Distaccamento di Ostiglia (MN), libero dal servizio, mentre si trovava in vacanza in Puglia, ha rinvenuto sul ciglio di una strada, parzialmente occultati, dei gioielli d’oro, presumibilmente proventi di furto.

Il poliziotto consegnava, dopo averli repertati, tutti i gioielli al locale Commissariato di P.S. per la restituzione ai legittimi proprietari.

Per l’attività in questione il giovane Agente è stato segnalato per il suo comportamento esemplare.