Basket serie A2 f – MantovAgricoltura, che colpo. Da Sassari ecco l’ala Dell’Olio

San Giorgio Colpo di mercato per il MantovAgricoltura San Giorgio: Veronica Dell’Olio è una nuova giocatrice biancorossa per la stagione 2022/23. E’ andata a buon fine quindi la trattativa che avevamo annunciato tempo fa. Ala grande, classe 1993, arriva dalla Dinamo Sassari di serie A1. Nata a Senigallia, Veronica muove i primi passi sul rettangolo di gioco di Pesaro, città con una cultura cestistica storica e in cui si è sempre respirata pallacanestro. La trafila del minibasket e i primi anni di giovanili sono stati svolti proprio in terra pesarese, mentre la prima esperienza fuori casa è arrivata a 16 anni: Veronica si è trasferita a Roma per vivere i due anni di College Italia. A partire da quel momento è iniziato il suo vero e proprio percorso di vita e professionale. Nel suo curriculum di esperienze è di rilievo quella in Serie A1 con Umbertide, occasione per fare gavetta. A seguire Alpo in terra veronese, formazione con la quale ha disputato quattro campionati: un’avventura che le è rimasta nel cuore. Infine, in quest’ultima stagione è stata a Sassari nella massima serie in cui ha potuto assaporare anche l’Europa. Veronica inizierà a vestire la casacca di MantovAgricoltura a partire dal prossimo raduno. «Sono felice ed entusiasta – afferma l’ala – Non vedo l’ora di iniziare a breve questa nuova avventura». Positivo l’incontro con i tecnici Purrone e coach Logallo: «Ho subito percepito la loro grande passione e dedizione nel raccontarmi della squadra e del progetto che intraprenderemo. Il loro entusiasmo mi ha fin da subito coinvolta e ciò mi ha spinto ad accettare questa sfida. Il prossimo campionato si preannuncia molto competitivo e questo aspetto aggiunge ulteriori stimoli a quelli che sento già di avere. Penso che potremo essere una buonissima squadra, con tutte le carte in regola per mettersi in luce. Lavorando bene tutte insieme sono certa che ci toglieremo, perché no, qualche bella soddisfazione. Mi auguro si possa creare un bel feeling tra compagne perché essere in un gruppo affiatato aiuta ad avere quel qualcosa in più, indispensabile nei momenti difficili in partita».