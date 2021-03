Aggredita e derubata per strada mentre torna da messa. Si cercano due persone

MANTOVA – Stava tornando a casa dopo la messa della Domenica delle Palme quando è stata affrontata da due persone che le hanno strappato di dosso una collana per poi darsi alla fuga. Vittima di questo brutto episodio una donna che è stata aggredita e rapinata ieri poco dopo le 12.30 in corso Vittorio Emanuele in zona Porta Pradella. Secondo le poche e scarne informazioni al riguardo, a minacciare e rapinare la donna sarebbero stati due uomini, forse stranieri, poi fuggiti in bicicletta. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno dato il via alle ricerche dei due malviventi. Ricerche che non avrebbero dato esito. L’episodio di ieri in corso Vittorio Emanuele è il secondo di questo tenore capitato in città nel giro di pochi giorni in città. Giovedì scorso un fatto simile era accaduto sempre in pieno giorno in viale Fiume, vittima un pensionato che era stato avvicinato da uno sconosciuto, anch’esso in sella a una bicicletta, che con una mossa tanto inattesa quanto repentina lo aveva afferrato per un braccio e gli aveva strappato dal polso l’orologio. L’allarme era scattato immediatamente e gli agenti della Polizia locale poco dopo avevano rintracciato un sospetto nella zona della stazione e lo aveva portato nella sede del loro comando a poca distanza dal luogo in cui era appena avvenuto il fatto.