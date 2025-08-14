Aggressione in riva al lago: ragazzo di 18 anni accoltellato a una gamba alla Zanzara

MANTOVA Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato a una gamba ieri sera mentre si trovava nei pressi del locale La Zanzara, nei pressi di Porta Mulina. L’allarme è scattato poco dopo le 23.20. Sul posto è intervenuto il personale dell’auto media del 118 e di un’ambulanza del Soccorso Azzurro. Il ragazzo è stato trasportato al Poma in codice giallo (condizioni di media gravità). Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono poi intervenute le forze dell’ordine che hanno subito dato il via alle indagini. Da accertare se all’origine dell’aggressione ci sia stata una banale lite purtroppo tipica della “mala movida”, o se dietro l’accoltellamento ci possa essere un altro movente.