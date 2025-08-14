Mantova ieri città più calda della Lombardia: +39°C

MANTOVA Mantova ieri è stata la città più calda della Lombardia. La massima registrata ieri in centro storico è stata infatti di 39° C, contro una media regionale riferita agli altri capoluoghi che oscillava tra i 36 e i 37 gradi. L’elevato tasso di umidità, poi, porta a una percezione della temperatura di circa 44-45°C. A rendere la situazione particolarmente opprimente è anche il fatto che le temperature minime, soprattutto nei centri urbani, non scendono sotto i 25 °C, Per quella che viene definita isola di calore urbano. Le città sono semivuote, sicuramente anche perché molti sono in vacanza, ma anche perché tantissimi restano chiusi in casa sfruttando i climatizzatori 24 ore al giorno, in attesa di tempi migliori. Su questo frangente perlomeno fino al giorno di Ferragosto, non dovrebbe succedere nulla di nuovo, se non la possibilità di temporali che, dalle zone prealpine e alpine, potrebbero estendersi anche in alcune aree della pianura. Un cambiamento meteo, secondo la tesi più favorevole, si potrebbe verificare a partire dall’inizio della prossima settimana, con un abbattimento moderato della temperatura, qualche grado in meno, niente di stratosferico. Un modello matematico, quello americano, è molto ottimista, invece, soprattutto da metà settimana in poi e verso la fine del mese, con un drastico abbassamento della temperatura, rovesci, temporali e poi precipitazioni. Ma questa è una previsione del tutto singolare e quindi non confermata da altri modelli matematici; pertanto, può essere definita solo una speranza, quantomeno per placare questa furia del grande caldo.