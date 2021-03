Agriturismo e multifunzionalità, incontri on line con il Consorzio Verdi Terra d’acqua

MANTOVA – Giovedì 4 marzo alle 20.30 si terrà un seminario online (webinar) per Illustrare il “Rapporto Ismea – Agriturismo e multifunzionalità 2020”. Interverranno il dott. Umberto Selmi, esperto di analisi e comunicazione dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) che presenterà il rapporto 2020 riguardante il settore dell’agriturismo e della multifunzionalità, con un focus su scenario e prospettive. Saranno presenti anche il Dott. Pietro Schipani, referente dell’Ufficio Agriturismo della Direzione generale dello sviluppo rurale (Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali) e la Dott.ssa Marina Ragni della Direzione generale della sezione Agricoltura di Regione Lombardia. Il seminario sarà l’occasione per riflettere sull’anno che si è chiuso, capire come si sta evolvendo il mercato e valutare le migliori strategie per la prossima stagione.

Informazioni

Per partecipare è necessario iscriversi via e-mail all’indirizzo info@agriturismomantova.it oppure telefonicamente allo 0376-324889. Verrà inviato un link attraverso il quale collegarsi al seminario sia da computer che da cellulare attraverso la piattaforma Google Meet.