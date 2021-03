Con Asst una settimana dedicata alla donna, si parte il 3 marzo

MANTOVA – In occasione della festa della donna, ASST Mantova propone una settimana di incontri e convegni online per la popolazione. Gli appuntamenti saranno una possibilità di confronto su tematiche differenti.

Si parte il 3 marzo con un incontro online a cura del Consultorio di Goito – in collaborazione con Comune di Goito, Piano di Zona e Commissione Pari Opportunità Alto Mantovano – dal titolo “Donne e lavoro. Lavoro, discriminazione e azioni di policies in una prospettiva di genere”. Interviene Tindara Addabbo, professoressa ordinaria di Politica Economica, dipartimento di Economia Marco Biagi e Fondazione Marco Biagi, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. La partecipazione è libera, ma è necessaria l’iscrizione compilando il form presente sul sito di ASST Mantova.

L’8 marzo vedrà le professioniste dell’Anatomia Patologica del Poma in diretta Facebook per parlare di screening con HPV test. L’appuntamento è alle 13.30 sulla pagina Facebook di ASST Mantova.

Sempre l’8, a Bozzolo, si terranno le premiazioni di un concorso fotografico dal titolo: “Il cuore delle donne”. L’evento è a cura del Consultorio di Bozzolo, Biblioteca di Bozzolo, Comune di Bozzolo, Associazione “Amici del cuore”, Associazione “Laboratorio delle immagini”, Cooperativa “Charta”.

La settimana della donna si chiude l’11 marzo con due eventi online. Il primo, organizzato dal Consultorio di Castel Goffredo – in collaborazione con Museo della Sposa di Castiglione delle Stiviere, Consultorio Familiare di Castiglione delle Stiviere e il Comune di Castel Goffredo – dal titolo “Le donne si raccontano: sogni, aspettative ed esperienze di vita partendo dal sogno dell’abito da sposa”. Interviene Lucia Zanotti, curatrice e direttrice del Museo della Sposa, protagonista di una lunga carriera artistica, nata e cresciuta sul territorio mantovano con le donne e per le donne. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione tramite il form pubblicato sul sito di ASST.

L’ultimo appuntamento, organizzato dal Consultorio di Viadana, è rivolto a un gruppo di donne che hanno usufruito dei servizi del Consultorio di Viadana durante l’emergenza Covid19 per dare voce alle loro parole, dialogando liberamente su bisogni e aspettative presenti e futuri. Il titolo è “Il consultorio come luogo di promozione del benessere. Dialogo aperto tra donne e operatrici.”