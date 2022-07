Tamburello serie B – La capolista Castiglione si riscatta a Monte

Castiglione Il Castiglione riscatta alla grande la sconfitta casalinga del penultimo turno col Segno, vincendo a mani basse in casa del Monte. Prova impeccabile del quintetto aloisiano che mantiene la vetta della classifica.

Nell’altro anticipo, il Dossena ha battuto in trasferta il Valle San Felice per 2-0.

Oggi pomeriggio (ore 16) si preannuncia equilibrato lo scontro Bardolino-Castelli Calepio, con gli orobici apparsi in difficoltà nelle ultime uscite, così come interessante si presenta la sfida Segno-Palazzolo.

Non dovrebbe avere problemi il Cereta sul campo del fanalino di coda Capriano del Colle, e più impegnativa invece per il Malavicina l’ospitalità al Valgatara.