Aiuti a persone in difficoltà, 50mila euro per il “Fondo sostegno”

MANTOVA Con lo stanziamento di 50mila euro Fondazione Comunità Mantovana prosegue e amplia la collaborazione con l’associazione ecclesiale Agape Onlus nel sostegno alle persone e famiglie in difficoltà economica. Questa cospicua somma rialimenta lo storico fondo denominato “Fondo di sollievo” che da 16 anni viene interamente finalizzato al supporto economico delle famiglie dimoranti in provincia di Mantova e a irrobustire i percorsi di fuoriuscita dal disagio economico di nuclei, spesso con figli minori. Il servizio Proximis, acronimo che significa “Programma per interventi di microcredito sociale”, gestito da Agape Onlus, dal 2009 ha sviluppato un sistema di accompagnamento dei soggetti in difficoltà che si avvale di alcuni strumenti operativi, tra i quali il già citato Fondo di sollievo e il microcredito sociale, sviluppati e sostenuti in partnership tra la Fondazione e la Diocesi di Mantova. Fino a oggi il Fondo sollievo ha sostenuto oltre 700 nuclei familiari e distribuito aiuti per 358.800 euro, ai quali si aggiungono 93 interventi di microcredito sociale per ulteriori 247.869 euro. Il sostegno si traduce in percorsi di aiuto personalizzati, in base alla situazione di ciascun beneficiario, esaminata da personale qualificato, messo a disposizione da Agape. Il contributo economico è valutato da una commissione formata da un rappresentante della Fondazione, un rappresentante della Caritas diocesana e un rappresentante di Agape. Nel corso degli ultimi anni le riunioni delle commissioni di valutazione hanno consentito di definire le risorse, le strategie e le forme di accompagnamento da mettere in campo. Il tutto bel rispetto delle linee guida originarie del Fondo Sollievo che da sempre prevedono: la valorizzazione della territorialità, la priorità per le persone a rischio di esclusione sociale, talvolta mai intercettate prima dai servizi pubblici, l’attivazione e il coinvolgimento della rete dei servizi di riferimento; la non sovrapponibilità con interventi di competenza dei servizi pubblici; il ricorso a nuovi strumenti e competenze, anche in materia di educazione finanziaria, per il fronteggiamento delle difficoltà. «La rialimentazione del “Fondo di Sollievo” è la testimonianza che in una fase così cruciale per il nostro territorio questo presidio di accompagnamento e di attenzione verso tante famiglie di nostri concittadini viene irrobustito e rilanciato a favore dell’intera comunità mantovana», conclude Davide Boldrini, direttore di Agape onlus.