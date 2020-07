Al cimitero il ricordo dei defunti per Covid

MANTOVAUna candela accesa per ricordare i defunti per Covid. Venerdì 3 luglio al Cimitero Monumentale degli Angeli di via Cremona si è svolta la cerimonia commemorativa di “luce, ricordi e oggetti personali” in memoria dei defunti per Covid-19 dal titolo “Noi”.

“E’ stato un momento di rito collettivo per commemorare i propri cari – hanno detto gli organizzatori dell’associazione Maria Bianchi –, un’esperienza per vivere il lutto in una dimensione di comunità”.

La cerimonia ha visto l’intervento iniziale del sindaco di Mantova Mattia Palazzi, poi la consegna di una candela ai partecipanti e le parole introduttive a cura di Maria Angela Gelati (tanatologa), alcune riflessioni personali e gli interventi di stimolo da parte di Nicola Ferrari e dei rappresentanti dell’associazione Maria Bianchi. Presenti anche il vicesindaco Giovanni Buvoli e l’assessore al Welfare del Comune di Mantova Andrea Caprini. I partecipanti hanno portato anche degli oggetti in ricordo del defunto per onorarne la memoria. La cerimonia è stata organizzata dell’associazione Maria Bianchi in collaborazione con il Comune di Mantova, il gruppo Tea e con il patrocinio dell’ospedale Carlo Poma – Asst di Mantova.