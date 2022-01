Basket C Silver – Stasera San Pio X-Manerbio

MANTOVA Chiusura di girone di ritorno, nel girone Verde 1 della C Silver di basket. La prima notizia è che domenica, al Palasiglacom di Curtatone, non si disputerà il derby fra lo Junior di Alberto Bortesi e la Negrini Quistello del nuovo coach Stefano Notari. Nel team dell’Eremo ci sono infatti tre atleti positivi al Covid, mentre gli altri sono in quarantena. Per la compagine del presidente Angelo Pinzi ci sono anche problemi per gli allenamenti. La gara coi cugini potrebbe essere recuperata martedì 1 febbraio. In campo stasera al PalaDlf (ore 21.15, arbitri Bernardelli di Curtatone e Orlandi di Broni) il San Pio X capolista di Marco Gabrielli, che ospita il Manerbio di Maxi Moreno secondo a sei lunghezze. «La squadra al momento è al completo – afferma il presidente Diego Cavalli – . Speriamo di vincere». Domenica a Castelnovo di Sotto (ore 18, arbitri Cantarini di Annicco e De Gennaro di Canneto) l’Almac Viadana di Denis Tellini ospita la Sas Lic Pellico Verolanuova, anch’esso secondo. I rivieraschi sono senza Cacciavillani e Martelli: «Ci siamo allenati poco e male – osserva il presidente Massimo Pizzetti – . Il nostro obiettivo è vincere sia domenica che il recupero esterno della prossima settimana con Montichiari».