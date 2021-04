Al Mazzali di Mantova due tablet per le video chiamate dall’associazione Ammi

MANTOVA – Due tablet destinati alle videochiamate con i familiari sono stati donati ieri da una delegazione dell’AMMI alla fondazione Mons. Mazzali di Mantova. In tempi di pandemia, infatti, con le visite agli ospiti delle RSA molto limitate dalla normativa vigente, i device per effettuare videochiamate sono particolarmente preziosi. Presso la sede di via Trento sono attualmente presenti 230 ospiti. L’AMMI è un’associazione No Profit costituita dalle mogli, dalle vedove, dalle compagne e dalle madri dei medici e dei laureati in odontoiatria, dalle donne medico, dalle farmaciste e dalle biologhe, riunite dal comune desiderio di finanziare la ricerca in campo medico. Nacque nel 1970 proprio a Mantova ad opera di Wanda Capobianco per poi diffondersi a livello naziona