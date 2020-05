Al via i bandi per far ripartire il Chiosco del Te e il Rifugio. L’Amministrazione ha approvato i criteri per selezionare i candidati a gestire i due chioschi

MANTOVA L’Amministrazione Palazzi ha dato il via libera alla selezione pubblica per la concessione di un chiosco e dell’area esterna pavimentata presso i giardini Te in viale Isonzo e per l’affidamento in concessione del chiosco denominato “Il Rifugio” situato sul lungo lago di Belfiore.

“Non appena la Regione ci ha confermato la concessione per il chiosco Il Rifugio – ha dichiarato il vicesindaco Giovanni Buvoli – abbiamo avviato l’iter per l’assegnazione della nuova gestione. E’ importante, specialmente in un momento così delicato, che l’Amministrazione favorisca quanto più possibile la ripartenza di attività economiche sul territorio. La tempestività in questo caso è fondamentale per non perdere la stagione estiva, valorizzando e restituendo alla città un servizio in uno dei luoghi più suggestivi e caratteristici dei nostri laghi. Riguardo il Chiosco del Te, la sua ripartenza si inserisce in un’area completamente riqualificata dall’Amministrazione, resa più bella, illuminata e sicura, un’attività che tornerà così ad offrire sevizi di svago e socialità alle famiglie e ai bimbi”.

Per quanto riguarda il Chiosco presso i giardini del Te il bando prevede che venga adibito ad attività economica ma non per l’attività di somministrazione bevande e ristorazione. La durata della concessione è di 6 anni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, con possibilità di rinnovo. L’importo del canone a base di gara è di 1.200 euro all’anno. Tale importo tiene già conto della riduzione percentuale previsa per le attività stagionali che chiudono per un periodo di almeno tre mesi all’anno. Il canone, così come verrà determinato a seguito dell’offerta presentata dall’aggiudicatario, sarà aggiornato annualmente a seconda del variare dell’indice Istat.

Le modalità di partecipazione al bando del Chiosco del Te

Si fa presente che ha carattere obbligatorio il sopralluogo, a pena di esclusione dalla gara. Per poter prendere visione dei beni oggetto di concessione, i concorrenti dovranno contattare, previo appuntamento telefonico negli orari d’ufficio, il Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio-Patrimonio (tel. 0376 338314).

A seguito di avvenuto sopralluogo sarà rilasciata l’apposita “Documentazione amministrativa”.

Per partecipare alla selezione occorre far pervenire al Servizio Demanio e Patrimonio del Comune di Mantova, in via Roma 39, a mezzo del servizio postale con raccomandata andata/ritorno, entro e non oltre le ore 12 di giovedì 28 maggio, un plico chiuso per “l’affidamento in concessione di un chiosco presso i giardini Te”. Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno due buste, una con la “Documentazione amministrativa” e una con l’offerta economica. Quest’ultima dovrà contenere l’offerta pari o superiore rispetto all’importo a base d’asta stabilito in 1.200 euro all’anno.

I soggetti interessati, naturalmente, devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti stabiliti dalla legge.

Venerdì 29 maggio, alle ore 10, presso la sede del Comune di Mantova avrà luogo, in seduta pubblica, la selezione per l’individuazione del concessionario del chiosco da adibire ad attività economica (esclusa la somministrazione/ristorazione).

L’aggiudicazione avverrà a favore di chi abbia presentato l’offerta con il canone più alto da confrontarsi con l’importo a base d’asta.

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio-Patrimonio. L’avviso di concessione, comprensivo degli allegati, è disponibile sul sito Internet del Comune di Mantova.

Il bando per il Chiosco Il Rifugio

Per quanto attiene al bando per il Chiosco Il Rifugio, il bando prevede che sia adibito allo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar/ristorante).

La durata della concessione sarà di 9 anni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, con possibilità di rinnovo per pari durata. La concessione consentirà l’uso del chiosco e della relativa area esterna per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa vigente in materia.

L’importo del canone annuo a base di gara è di 18.000 euro. Il canone, così come determinato a seguito dell’offerta, sarà aggiornato annualmente a seguito della variazione dell’indice Istat.

Modalità di partecipazione al bando del Chiosco Il Rifugio

Per partecipare alla concessione è obbligatorio il sopralluogo presso il chiosco per poter prendere visione dei locali/luoghi. I concorrenti dunque dovranno contattare, previo appuntamento telefonico negli orari d’ufficio, il Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio e Patrimonio del Comune di Mantova (tel. 0376 338314). A seguito di avvenuto sopralluogo sarà rilasciata l’apposita attestazione da allegare alla “Documentazione amministrativa”.

I soggetti interessati devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti stabiliti dalla legge e dal “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”.

Per partecipare alla selezione occorre far pervenire al Servizio Demanio e Patrimonio del Comune di Mantova, in via Roma 39, a mezzo del servizio postale con raccomandata andata/ritorno, entro e non oltre le ore 12 di mercoledì 3 giugno, tutti i documenti in busta chiusa necessari per la partecipazione alla selezione per l’affidamento in concessione del chiosco e dell’area esterna di pertinenza presso l’area spondale del lago superiore a Belfiore.

Per tutti i dettagli si può leggere e scaricare il file di tale avviso di concessione, comprensivo degli allegati, sul sito Internet del Comune di Mantova o rivolgersi al Settore Demanio Patrimonio.

L’offerta economica dovrà essere pari o superiore rispetto all’importo a base d’asta stabilito in 18.000 euro che il soggetto partecipante è disposto ad offrire annualmente a titolo di corresponsione canone di concessione del locale e dell’area esterna.

Il 4 giugno presso la sede del Comune, in via Roma 39, avrà luogo, in seduta pubblica, la selezione per l’individuazione del concessionario d beni. La Commissione di gara, presieduta dal dirigente del Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio, dopo aver constatato la regolarità dei plichi pervenuti, procederà all’apertura delle buste.