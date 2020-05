Export on-line: due webinar gratuiti di Apindustria

MANTOVA Il mondo dell’export si trova di fronte a diverse criticità con la nuova emergenza sanitaria, come ad esempio la gestione dei pagamenti internazionali.

Apindustria dedica un webinar gratuito su questo tema martedì 19 maggio alle 11.00 con il relatore Antonio Di Meo, professore universitario, consulente e autore di numerose pubblicazioni specialistiche in materia di pagamenti e contrattualistica per l’estero.

“Apriamo con questo incontro la sezione export della nostra proposta formativa on-line – ha spiegato Alessandra Tassini, responsabile dell’ufficio economico ed estero dell’Associazione – il relatore partirà dalla situazione pre-covid degli strumenti per i pagamenti internazionali, analizzando i cambiamenti incorsi in questi mesi, per portare così i partecipanti a una possibile check-list da seguire per la ‘nuova normalità’.”

Si proseguirà poi con altri tre incontri dal 21 maggio in collaborazione con CAD Mantova dove si tratterà del certificato di origine negli scambi internazionali.

“Si tratta di incontri gratuiti pensati in formato pillola – ha precisato Tassini – a cui seguiranno degli incontri a pagamento per poter approfondire i diversi argomenti.”

Per chi fosse interessato a iscriversi o volesse richiedere informazioni, può scrivere un’e-mail a formazione@api.mn.it o telefonare in Associazione allo 0376221823.