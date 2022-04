Mantova Libri Mappe Stampe torna a metà maggio

MANTOVA –

Mantova Sabato 14 e domenica 15 maggio, il chiostro del Museo Diocesano Francesco Gonzaga di Mantova, a pochi passi dal Museo Archeologico e da Palazzo Ducale, torna ad ospitare Mantova Libri Mappe Stampe, la prima mostra mercato per i cultori della carta antica, che accoglie librerie antiquarie e selezionati commercianti di stampe e cartografie antiche provenienti dall’Italia e dall’Europa.

Nata in Italia nel 1975, Mantova Libri Mappe Stampe detiene non solo il primato come manifestazione del settore più longeva – oltre che la prima del genere nata in Italia – ma anche quello di evento più resiliente tra le fiere mercato dell’antiquariato librario e del collezionismo cartaceo. Mantova Libri Mappe Stampe ha infatti affrontato il lungo periodo pandemico continuando a garantire il consueto doppio appuntamento annuale “in presenza”(contro la tendenza generale che ha, in questi due anni, trasformato gli appuntamenti fieristici in occasioni di incontro del tutto virtuali), e in questo periodo la manifestazione si è anche consolidata con l’acquisizione di nuovi e prestigiosi espositori provenienti dall’estero insieme alla rinnovata presenza di espositori veterani che hanno continuano a scegliere la fiera mercato di Mantova per presentare, a bibliofili e collezionisti, libri e cartografie di pregio. Una dimostrazione questa, non solo dell’efficacia del format della fiera, ma anche della vitalità del settore del collezionismo cartaceo antico e della validità delle fiere in presenza. Per questa nuova edizione sono attesi oltre 45 espositori provenienti da tutta la penisola e oltre, dove è possibile ammirare e acquistare le migliaia di esemplari originali, libri antichi e capolavori dei più grandi maestri incisori. Dopo il successo di partecipazione dell’ultima edizione autunnale, Mantova Libri Mappe Stampe lancia nuovamente l’iniziativa per tutti i giovani commercianti di carta antica (libri antichi e rari, stampe o cartografia d’epoca), che potranno partecipare gratuitamente alla manifestazione. Scopo dell’iniziativa è aprirsi al pubblico dei più giovani appassionati della stampa e del libro antichi, offrendo loro la possibilità di confrontarsi con un pubblico di collezionisti più vasto e di lavorare al fianco dei più navigati professionisti del settore, che da sempre costituiscono il nucleo dell’evento. Per poter aderire all’iniziativa occorre non aver ancora compiuto i 36 anni, essere titolari di una partita iva pertinente e non aver mai partecipato alla manifestazione. (per info www.mantovalibriestampe.com).