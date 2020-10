Al via i lavori per riqualificare piazza Diaz con un investimento di 170 mila euro

MANTOVA Da martedì 27 ottobre aprirà il cantiere per la riqualificazione di piazza Diaz. I lavori dureranno circa 90 giorni. Dopo l’approvazione della Giunta Palazzi del progetto esecutivo, dalla prossima settimana partiranno i lavori per il restyling della piazza a Formigosa”. Il progetto è stato redatto dallo Studio Associato Archiplan, per un investimento complessivo di 170 mila euro. I lavori si suddividono in due parti. La prima riguarda il completamento del collegamento ciclopedonale lungo via Formigiosa che permetterà di arrivare in sicurezza fino a piazza Diaz. La ciclopedonale sarà realizzata sul lato della chiesa. Il secondo intervento è inerente la riqualificazione della piazza stessa del quartiere che verrà valorizzata attraverso la sostituzione del vecchio asfalto con una nuova pavimentazione in materiale nobile. Inoltre, verranno valorizzati anche il monumento e il sagrato. Sarà anche realizzata la nuova illuminazione pubblica. Infine, verrà realizzato anche un tratto di marciapiede confinante con un nuovo attraversamento pedonale verso la scuola. I lavori inizieranno entro la fine di ottobre.