Al via i nuovi bagni pubblici autopulenti di piazza Virgiliana e Belfiore

MANTOVA Sono stati installati in città i nuovi bagni pubblici autopulenti di ultima generazione, dotati di numerose funzioni per un servizio moderno e tecnologicamente avanzato. Uno in piazza Virgiliana, al posto vecchio manufatto demolito, ed un altro a Belfiore, sempre al posto di quello vecchio all’interno dei giardini. I nuovi bagni sono utilizzabili dal pubblico da mercoledì 27 marzo e sono dotati di un grande display con tutte le informazioni ed istruzioni per un uso facile ed intuitivo. Il costo del servizio è di un euro ed è possibile pagare anche con carta o tramite smartphone e tablet (anche contactless).

Si fa presente che è stata abbattuta anche la vecchia toilette dei giardini Valentini, ormai non funzionante da anni.

Tali opere, che seguono l’incarico che il Comune ha affidato ad Aster, hanno visto un investimento di 40mila euro per l’abbattimento e lo smaltimento dei tre vecchi bagni e 129mila euro per l’acquisto e la posa in opera delle due nuove strutture. La quota del Comune è di 70mila euro mentre il rimanente è a carico di Aster.

“Si tratta di opere necessarie e doverose – ha spiegato il vicesindaco e assessore al Demanio e Patrimonio del Comune di Mantova Giovanni Buvoli – sia verso i cittadini che in funzione della crescita costante in questi anni del numero di turisti che raggiungono la nostra città. Si tratta di strutture altamente tecnologiche che permettono anche una manutenzione più puntuale e tempestiva, totalmente accessibili per i portatori di disabilità oltre ad una maggiore garanzia di igiene e sicurezza”.

I nuovi bagni hanno caratteristiche tecnologiche quali, ad esempio, il lavaggio e disinfezione automatica, lavaggio ad alta pressione del pavimento, sanificazione notturna anche contro Covid 19. Bagni completamente serviti da sensori infrarossi che permettono di non dover toccare nulla e sono accessibili ai disabili secondo normativa.

Saranno dei bagni autopulenti prefabbricati con tecnologia “S5 Divo H”. Nello specifico: luce e aerazione naturale dal cupolino e illuminazione automatica a basso consumo led; antifuoco, tutti i componenti sono incombustibili (gres acciaio cemento); accessibile ai disabili secondo normativa; lavandino con sottogamba aperto per accostamento completo della carrozzina; lavaggio disinfezione asciugatura del vaso wc e lavaggio delle pareti intorno al vaso fino ad una altezza di 80 centimetri; lavaggio ad alta pressione del pavimento, rimozione dei rifiuti presenti a terra (vengono trasportati nel vano tecnico) e asciugatura meccanica; sanificazione notturna a base di ozono attivo anche contro covid 19; bagno completamente no touche con sensori infrarossi completi di puntatori rossi facilmente visibili; display esterno luminoso da 7 pollici, con istruzioni in 4 lingue e pittogrammi. Il display è a colori contrastanti facilmente visibili; pittogrammi lato porta rosso/verdi per toilette non disponibile/disponibile; porta scorrevole certificata con dispositivo anti-schiacciamento; interni rivestiti in piastrelle di gres (60x120cm); pavimento in alluminio rigato antisdrucciolo. Inoltre, “last but not least” la toilette è connessa alla rete dati. Il sistema manda e-mail in caso di allarme. Tramite app dedicata è possibile accedere alla toilette.

I bagni pubblici autopulenti dotati di tecnologia di ultima generazione di serie S5 garantiscono la massima sicurezza e pulizia dopo ogni utilizzo. Tutti i bagni autopulenti con tecnologia S5 sono dotati di un sistema di telemetria in cloud che consente un pieno controllo delle toilette da remoto. La tecnologia S5 è caratterizzata da: controllo della presenza di persona estremamente preciso che garantisce un utilizzo della toilette in piena sicurezza per qualsiasi tipologia di utente (bambino, anziano, persona con disabilità); utilizzo di movimentazioni e componentistica certificata CE, di produzione industriale, testate per milioni di utilizzi; disinfezione e asciugatura delle superfici della toilette, ovvero la seduta del wc, per assicurarti la massima igiene e comfort d’uso, la pulizia e asciugatura del pavimento, per garantire all’utente successivo un locale toilette pulito e accogliente; dotazione di serie di un sistema di telemetria per il controllo da remoto della toilette.

Il bagno autopulente S5 Divo H è antivandalo, tutta la componentistica è pensata per uso pubblico, non ci sono impianti a vista (cassette, sifoni), tutti gli impianti sono nel vano tecnico accessibili dagli sportelli esterni.