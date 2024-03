Sci Alpino – Per Fanti ultimi slalom al Cermis prima del gran finale agli Italiani

Mantova La stagione agonistica di Francesca Fanti si concluderà nella prima settimana di aprile ai Campionati Italiani Assoluti delle discipline tecniche in programma all’Alpin Arena della Val Senales. Si partirà mercoledì 3 aprile con il gigante femminile, il giorno dopo si disputerà la gara di slalom. Tornata ad ottimi livelli in gigante (sono quattro le vittorie ottenute in stagione, equamente divise tra Val di Fassa e Folgaria), disciplina in cui è andata a punti anche in Coppa Europa, la 25enne mantovana delle Fiamme Gialle in quest’ultimo scorcio di stagione si è allenata bene anche in slalom e tra oggi e domani disputerà due gare all’Alpe Cermis.