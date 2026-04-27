Il Comune di Cavriana mette in vendita l’edificio delle vecchie scuole medie

CAVRIANA – l Comune di Cavriana ha deciso di mettere in vendita lo storico plesso delle scuole medie, incastonato nel centro storico.

Il complesso, situato in via Bonfiglio, è dotato di un ampio cortile esclusivo con una superficie di oltre 750 metri quadrati. L’edificio si presenta su tre livelli per 1350 metri quadrati complessivi.

Lo scorso 21 aprile il Comune guidato dal sindaco Matteo Guardini ha pubblicato lo scorso 21 aprile una manifestazione d’interesse per verificare la presenza di soggetti interessati all’acquisizione del bene, utilizzato come plesso scolastico fino allo scorso settembre 2025 e da quel momento dismesso. L’immobile è esente da vincoli giuridici, gravami, privilegi, e ha il vincolo monumentale, in quanto edificio pubblico con una vetustà superiore ai settant’anni.

Chiunque sia interessato ed ha intenzione a partecipare, può trovare le istruzioni sul sito del Comune di Cavriana. Il processo avviato dall’amministrazione comunale consentirà di acquisire tutti gli elementi utili per la successiva ed eventuale fase di contrattazione con i proponenti idonei, che verrà effettuata secondo la piena soddisfazione dell’ente.

Il primo cittadino del Comune collinare ha dichiarato: «Non è stata una scelta facile. È un po’ come vendere i gioielli di famiglia. Questo edificio ha enormi potenzialità ed il Comune avrebbe potuto sfruttarle anche con il Conto Termico 3.0, ma la necessità di rimettere in ordine i conti ha portato l’amministrazione comunale ad adottare tale decisione».