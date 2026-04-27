Troppi furbetti anche ai bidoni gialli davanti alla discarica di Porto: la protesta di Voi

PORTO MANTOVANO – «Più volte abbiamo denunciato lo stato in cui versano i bidoni gialli della raccolta degli indumenti in disuso presenti sul territorio di Porto Mantovano, e il Comune tempo fa ha pensato di concentrarli, riducendoli nel numero, principalmente all’esterno della discarica di Montata Carra, zona – a detta loro – video sorvegliata e quindi non soggetta ad episodi di sottrazione e abbandono selvaggio. Purtroppo la realtà s’è dimostrata diversa, perché gli abbandoni e il conferimenti non corretti continuano». La denuncia arriva da Giampaolo Voi, consigliere del gruppo di minoranza “Voi Per Porto”. «Il numero dei cassoni è insufficiente e lo svuotamento andrebbe potenziato con almeno due passaggi di prelievo alla settimana. Inoltre servirebbe un vero controllo, anche il sabato, con richiesta documenti all’ingresso della nostra discarica per verificare la residenza . Un solo addetto non è in grado di controllare nello stesso momento l’ingresso della piazzola e quello che avviene al suo interno». (mv)