Suzzara Calcio: scompare a 64 anni l’ex dirigente Luca Lorenzini

SUZZARA – Una breve ma purtroppo inesorabile malattia ha privato Suzzara di una persona stimata e apprezzata sia in ambito imprenditoriale che sportivo: la morte a soli 64 anni di Luca Lorenzini priva infatti la cittadina del premio di un grande imprenditore, titolare dell’azienda Artica e di un uomo di sport che per quasi un decennio era stato dirigente della locale squadra di calcio. Luca Lorenzini lascia nel dolore la moglie Carla, il figlio Alberto, il fratello Fausto con Anna e Filippo: in funerali dell’ex dirigente bianconero si terranno domani mattina con partenza del feretro alle 9.30 dalla casa funeraria di Curtatone per la chiesa dell’Immacolata a Suzzara.