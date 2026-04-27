Vandalismi alla sede Pd di Torriana: totalmente esclusa la pista politica

TORRIANA (Serravalle) – Non ci sarebbe alcuna pista “politica” dietro i vandalismi di cui è stata vittima la sede del Pd a Torriana di Serravalle a Po, nella storica location del Parco Grola che ospita annualmente la Festa dell’Unità: magra consolazione per i responsabili del circolo che – comunque – devono fare i conti con danni che si aggirano attorno ai 10mila euro, ma – per lo meno – tutto sembra riconducibile a una bravata o a un furto finito male.

Come ci hanno spiegato gli stessi responsabili dell’area di Parco Grola, chi si è introdotto nella zona -. presumibilmente nella notte tra il 23 e il 24 aprile come abbiamo riportato ieri sulla Voce – ha passato in rassegna ogni spazio possibile all’interno del parco, spaccando tutte le porte che danno l’accesso ai diverso spazi come pizzeria, bar, cucine, biglieteria.

Non trovando nulla da rubare i ladruncoli hanno quindi pensato bene di vendicarsi sfasciando quello che capitava loro a tiro, e lasciando dietro di sè una serie di danni comunque onerosi per il circolo Pd.

Al momento le indagini sono comunque ancora in corso: sia i carabinieri di Sustinente – competenti per il territorio – che quelli di Curtatone (che erano di pattuglia e sono intervenuti appena è stato scoperto il fatto) stanno vagliando tutti gli elementi disponibili per riuscire a risalire all’identità dei responsabili.