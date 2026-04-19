Alcol ai minorenni e irregolarità, bar sanzionato per 5mila euro

MANTOVA Alcol a minorenni, un lavoratore irregolare nonché altre inosservanze amministrative. Questo quanto riscontrato all’esito di una mirata attività di controllo effettuata venerdì sera in città da personale della polizia di Stato, della guardia di finanza, dei vigili del fuoco e dell’Ats Val Padana. Tale servizio, in ossequio a quanto assunto in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Roberto Bolognesi al fine di intensificare il monitoraggio dei locali di pubblico intrattenimento, si è concentrato nel centro storico. Sottoposto a controllo è stato nella circostanza un bar in piazza Mantegna ove era in corso un’attività di intrattenimento con dj set. Nella circostanza venivano identificati 13 avventori, di cui 3 minorenni intenti a consumare bevande alcoliche e pertanto venivano applicate tre sanzioni amministrative per la indebita somministrazione di alcol. Inoltre venivano riscontrate ulteriori anomalie nella gestione del locale, anch’esse sanzionate a livello pecuniario, in particolare i Vigili del Fuoco riscontravano la presenza di dispositivi antincendio mal posizionati e non segnalati, mentre l’Ats appurava la mancata esposizione della tabella degli allergeni dei prodotti alimentari venduti nel locale, i quali venivano tolti dalla vetrina espositiva e distrutti dal gestore del locale, intervenuto in autotutela. Da ultimo, veniva altresì riscontrate la presenza di un lavoratore in nero. Per dette violazioni sono state applicate sanzioni amministrative per l’ammontare complessivo di oltre 5mila euro.