Alla scoperta del Fior di Loto sul Lago Superiore con l’Arci Donini

MANTOVA L’Arci Donini di Mantova organizza nella mattina di oggi un tour in barca alla scoperta della fioritura dei fior di loto nel Lago Superiore. Il ritrovo per partecipare all’iniziativa naturalistica è alle ore 10.20 nello spazio imbarcadero presso il porticciolo delle Grazie di Curtatone (ai piedi del Santuario). Il costo del biglietto è di 13 euro a persona e, oltre al giro in barca guidato, comprende il pranzo a base di risotto alla mantovana (bevande escluse) presso il chiosco nel parco pubblico sempre adiacente alla riva del Mincio alle Grazie. Per info o prenotazioni al numero 339 6217561.