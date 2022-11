MANTOVA – Sei, gruppo Tea, informa che da lunedì 7 a domenica 13 novembre 2022 in via Giuseppina Rippa, tra i civici 38 e 42, è previsto un intervento di allacciamento alla rete del teleriscaldamento. Non sono previste modifiche alla viabilità, ma il solo divieto di parcheggio nell’area interessata dai lavori.