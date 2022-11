Tennis tavolo femminile – Europe Cup: Brunetti con il Grand Quevilly il 16 al PalaMazzi

CASTEL GOFFREDO Agli ottavi di finale dell’Europe Cup Women, la Brunetti affronterà le francesi dell’Alcl Grand Quevilly. La gara di andata si terrà mercoledì 16 a Castel Goffredo (ore 18.30), poi sabato 19 il ritorno in terra transalpina (ore 19). «Le francesi sono una compagine di spessore e di grande esperienza – afferma coach Alfonso Laghezza – Per cercare di avere la meglio, al termine del doppio confronto, dovremo giocare molto meglio rispetto all’ultima gara in Europe Cup in Spagna contro le austriache del Villach. In quella occasione la squadra non mi è piaciuta. Nicole Arlia e Gaia Monfardini nei tornei a livello internazionale, oltre a maturare una personale esperienza, riescono a cavarsela bene. In Europe Cup possono fare di più e dare di più. Questo mese di Novembre è abbastanza impegnativo per quanto ci riguarda; oltre alle due gare con le francesi in Europe Cup, ci attendono gli impegni in campionato dove ancora non abbiamo debuttato. Una bella serie di gare: significa che dovremo gestire al meglio le forze a disposizione sia sul piano fisico sia su quello mentale». «Le francesi? Sono forti – commenta il gm Franco Sciannimanico – Se il tecnico schiera la squadra dei primi turni, abbiamo poche speranze di passare. Se inserisce altre giocatrici, abbiamo invece grandi chance, ma questa coppa è stata affrontata per fare esperienza». Ricordiamo che le castellane, campionese d’Italia in carica, lunedì 14 faranno il loro debutto in campionato ospitando Norbello, il 22 dovranno recuperare il confronto della prima di andata in casa del Muravera, il 20 e 23, secondo calendario, doppia trasferta prima a Prato, poi a Cagliari col Quattro Mori, per chiudere lunedì 28 col derby casalingo con la PaninoLab; molto probabile però che la gara del 20 a Prato sia rinviata per gli impegni in Europe Cup.