Allarme contagi: a Mantova la percentuale è inferiore solo a Brescia e Bergamo

MANTOVA Poco meno di 25mila vaccinazioni a Mantova sulle 50mila fino ad ora erogate da Ats Val Padana, ma non basta ad abbassare l’ondata dei contagi che oggi ha anzi segnato un nuovo e importante aumento proprio nella nostra provincia (+214). L’aumento percentuale di Mantova (+0,95%) segue solo quelli di Brescia (+1,53%) e Bergamo (+0,97%) a livello regionale, dove la Lombardia, che oggi ha di nuovo registrato il maggiore incremento in Italia (+4.243) ha una percentuale di crescita (+0,72%) comunque inferiore a quella di Mantova. Insomma quella della vaccinazione a tappetto di tutta la popolazione resta l’unica vera alternativa ai lockdown mirati e prossimi venturi. Secondo i dati diffusi da Ats Val Padana, Asst Mantova ha erogato 11.318 vaccinazioni alla data del 24 febbraio. Nelle Rsa sono state somministrate 10.237 dosi, e 2.365 in enti provati accreditati. Nella settimana tra il 18 e il 24 febbraio Asst Mantova ha effettuate 906 vaccinazioni di over 80: 576 all’ospedale di Mantova, 210 ad Asola e 120 a Pieve di Coriano.