Alzano troppo il gomito e finiscono all’ospedale

MANTOVA – Nonostante il divieto imposto dalle disposizioni anti covid, circa il consumo di bevande alcoliche per strada, tre persone sono state soccorse ieri dai sanitari del 118 a causa di intossicazione etilica. Si tratta di un 54enne, sentitosi male poco dopo le 7 in via Mozart e di un 52enne, soccorso nella tarda mattinata, poco prima di mezzogiorno, in viale Risorgimento. Mentre in serata il terzo episodio di giornata, stavolta in piazza Cavallotti. Tutti, dopo le prime cure prestate sul posto, sono stati trasferiti al pronto soccorso del Poma.