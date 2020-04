Anche i libri arrivano in rete: il Baratta risponte

MANTOVA – In attesa di poter riaccogliere il pubblico presso i propri spazi, il centro culturale Baratta da domani 27 aprile attiva il servizio “La Biblioteca risponde” al quale gli utenti potranno riferirsi per ricevere informazioni. E così dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, sarà attivo il servizio di reference telefonico al numero 0376 352701.

Ogni giorno una bibliotecaria sarà disponibile telefonicamente per fornire informazione agli utenti, quali consigli di lettura,

bibliografie, utilizzo della piattaforma Mlol, document delivery digitale e comunicazioni varie.

Per la sezione bambini e ragazzi e per le scuole , il servizio sarà attivo nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 14 alle 18, al numero 0376 352711. È possibile comunicare con la Biblioteca Baratta anche via e-mail (biblioteca.baratta@comune.mantova.gov. it) o attraverso i canali social Facebook e Instagram.