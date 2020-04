Bonus spesa: altri 50mila euro dal Comune per aiutare 200 famiglie

MANTOVA – Dall’Amministrazione 50 mila euro per il nuovo bando “Bonus spesa comunale” Sono aperte da domani le domande per il bonus predisposto dal Comune per aiutare altre famiglie mantovane in difficoltà. Con un investimento di 50 mila euro l’amministrazione Palazzi ha deciso di varare un secondo bando, questa volta finanziato interamente dal Comune: un investimento che si aggiunge dunque ai 35mila euro già stanziati nel primo bando. Se il primo infatti aveva permesso di accedere a questo contributo una tantum a più di 1.100 nuclei familiari, con il secondo l’amministrazione intende andare incontro a circa altre 200 famiglie entrate in difficoltà economica a seguito dell’emergenza epidemiologica.

Il bando dunque si rivolge a chi non ha fatto domanda per il primo bando, mentre chi è stato escluso dal primo perché ha fatto domanda fuori tempo massimo potrà rifarla.

«Una misura importante per non abbandonare nessuno – commenta l’assessore al welfare Andrea Caprini –. Con il sindaco abbiamo recuperato le risorse per aiutare altre famiglie messe in difficoltà dall’emergenza covid19. Sono 50.000 euro e secondo i calcoli dei servizi sociali serviranno per aiutare circa 200 nuovi nuclei, in più rispetto agli oltre 1.100 che hanno già ricevuto il bonus nella prima edizione. Abbiamo semplificato ulteriormente la procedura, che avverrà attraverso un’intervista telefonica da parte di una assistente sociale».

Sarà possibile fare domanda da lunedì 27 aprile sino a giovedì 30 aprile, telefonando direttamente al numero 0376/376849.