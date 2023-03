Anche Striscia la Notizia in fila per il passaporto

MANTOVA Fare un passaporto a Mantova: tanto rumore che alla fine si è mossa addirittura Striscia la Notizia. Ieri, infatti, in occasione dell’open day si è presentato in piazza Sordello Fabrizio Fontana, alias Capitan Ventosa. L’inviato, milanese, con un passato da comico e cabarettista, dal 2014 veste i panni del “risolutore” in giallo per la trasmissione di Ricci. Molte le persone in coda intervistate, una boccata d’ossigeno per i tanti che anche ieri sono rimasti a bocca asciutta senza essere riusciti ad ottenere il documento per lo stringente numero chiuso delle pratiche accettate. Oggi o domani dovrebbe andare in onda il servizio.

“Capita Ventosa è venuto qui anche stamattina (ieri, ndr) – racconta una signora – e questa situazione è uno schifo e devono vederla tutti”. “Questa apertura straordinaria è una presa in giro – continua un’altra-, in due ore possono lavorare solo sulle cento pratiche comunicate. L’altra volta (di apertura straordinaria ndr) ne avevano accettate molte di più. Se hanno visto che c’era già una fila importante questa mattina alle sei, perché non hanno aperto subito?”. Oltre trecento le persone rimaste senza documento. “ Trattati da animali – parole di un signore – se devo andare via dall’Italia, che è un paese che non funziona, è da due anni che provo a fare il passaporto”.

I numeri ufficiali della Questura parlano che “a fronte di una iniziale previsione di acquisizione di 100 pratiche, il personale dell’Ufficio Passaporti ha effettivamente preso in carico 140 pratiche, tra le quali numerose relative a nuclei familiari con figli minori. Saranno avviate ulteriori iniziative, che saranno oggetto di specifica comunicazione, anche in termini di ulteriore aumento di disponibilità sull’agenda elettronica che, nel limite del possibile, sarà conseguentemente “allungata”.

Antonia Bersellini Baroni