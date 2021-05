MANTOVA – Un investimento che fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi. Il sinistro è avvenuto ieri verso le 15.30 in piazza Cavallotti, e ha visto coinvolto un anziano ciclista settantenne e un’auto. Sul posto si sono recati immediatamente gli agenti della Polizia locale e i soccorritori della Croce Verde. Fortunatamente all’investito non sono state rilevate gravi conseguenze.