“La scuola delle arti” riparte con la rappresentazione del paesaggio in scultura

MANTOVA – Ha preso avvio il secondo ciclo del progetto di educazione permanente per adulti, “la scuola delle arti”: la rappresentazione del paesaggio in scultura. “La Scuola delle Arti”, progetto didattico formativo di educazione permanente per adulti, riprende nel 2022 con il ciclo d’incontri dedicato al paesaggio nelle scultura tra il XIII e il XIX secolo. Il secondo appuntamento in programma, dopo quello di sabato scorso con Elena Cera dell’Università degli Studi di Padova, sarà ancora sabato con la Cera per un incontro dal tema “Paesaggi di Pietra. II. La rappresentazione del paesaggio in scultura da Donatello a Jacopo Sansovino”. Si passa poi al 29 gennaio con Giulio Pietrobelli sempre dell’Università degli Studi di Padova per “Di mostri, dei e altri miti. Alcuni casi di sculture da giardino tra XVII e XIX secolo”. In specifico: la Scuola delle Arti – anno II° (sede, in presenza, alla Madonna della Vittoria, Via Monteverdi 1) si articola in quattro cicli di lezioni, fruibili in presenza o a distanza, anche on demand, ciascuno dedicato a un’arte: pittura, scultura, fotografia, architettura. Ogni ciclo è condotto da un docente universitario, competente nella disciplina, che svilupperà il tema scelto per l’anno 2021-2022: “la rappresentazione del paesaggio”. Il corso è a pagamento (abbonamento a un ciclo o alle singole lezioni). È prevista anche la preparazione di dispense di fine corso. Seguiranno nel 2022 i cicli: Fotografia, condotto da Joe Oppedisano, docente e fotografo di fama internazionale, a febbraio; Architettura, docente Carlo Peraboni, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, in collaborazione con il Politecnico di Milano sede di Mantova – a maggio. Info: scuoladellearti.mn@gmail.com; 349 1344923 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì 9-11, giovedì 15,30-17; Madonna della Vittoria: venerdì 15-17. Costi: singola lezione euro 10; abbonamento 3 lezioni euro 25.