Apam, le variazioni ai trasporti per lunedì e martedì

MANTOVA APAM informa che gli orari del servizio di trasporto pubblico nelle giornate di lunedì 7 e martedì 8

dicembre 2020 subiranno alcune modifiche.

Lunedì 7 dicembre, il trasporto pubblico urbano e interurbano effettuerà servizio ridotto come da

giorni feriali non scolastici.

Martedì 8 dicembre, Festa dell’Immacolata Concezione, il servizio seguirà regolare orario festivo.

APAM invita i propri utenti a verificare attentamente le indicazioni per quanto riguarda le corse di

interesse: gli orari (disponibili nella sezione orari e mappe sul sito www.apam.it e presso gli APAM

Infopoint) riportano sempre la distinzione tra giorni feriali e festivi nonché l’indicazione delle corse

dedicate agli studenti.

Per ulteriori informazioni si invitano gli utenti a consultare gli orari nella sezione dedicata del sito

www.apam.it oppure a contattare il servizio di Customer Care aziendale – attivo tutti i giorni,

domeniche e festività comprese, dalle ore 7.30 alle 19.00 – chiamando il numero 0376 230339,

scrivendo via WhatsApp al numero 346 0714690, scrivendo a customer.care@apam.it o attraverso

le pagine ufficiali di APAM su Facebook e Twitter.