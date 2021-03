Basket A2 – Staff travolta in casa da Torino (52-85)

MANTOVA E’ stata una domenica di sofferenza per i tifosi degli Stings, alla GranaArena gli uomini di Di Carlo hanno retto solo per 10′ ad una Reale Mutua Torino nettamente superiore e si sono dovuti arrendere con il pesante risultato finale di 52-85. I piemontesi, forti di un roster lungo ed esperto, hanno dato una dimostrazione di forza inequivocabile e si confermano una delle principali pretendenti alla promozione in A1; da segnalare la bella prestazione dell’ex Stings Alibegovic (18 p.ti con 6/12 da tre). Per Mantova discrete prove di Veideman (15 p.ti) e Ghersetti (12 p.ti con 2/3 da tre).

STAFF MANTOVA-REALE MUTUA TORINO 52-85

(18-18, 15-29, 6-23, 13-15)

STAFF MANTOVA: Bonacini 3, Cortese 11, Veideman 15, Ferrara 2, Weaver 7, Infante 2, Ghersetti (c) 12, Maspero, Ceron, Ziviani NE , Mirkovski NE, Lo NE All. G. Di Carlo.

REALE MUTUA TORINO: Clark 12, Alibegovic 18, Pagani , Penna 5, Cappelletti 13, Campani 6, Pinkins 10, Toscano 4, Diop 11, Bushati 6. All. D. Cavina.