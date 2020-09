Tennis – Grande successo a Desenzano per la terza edizione del “Torneo Allievi Claudio Signorini Tennis Team”

DESENZANO Domenica scorsa, a Desenzano del Garda (Bs), si è disputata la terza edizione del “Torneo Allievi” organizzato dal Maestro Federale Claudio Signorini con il patrocinio del Comune di Desenzano del Garda e del Consorzio Garda Lombardia ed in collaborazione con il Frantoio Manestrini di Soiano del Lago (Bs), main sponsor della manifestazione, nella persona della titolare dott.ssa Nicoletta Manestrini e del Procuratore generale avv. Alessandro Pozzani.

Un’autentica “maratona” all’insegna del grande tennis che ha visto protagonisti gli allievi della Scuola Tennis del Maestro Signorini a fianco di grandi campioni come Alessandro Giannessi, Paolo Lorenzi e Marco Speronello testimonial del Frantoio Manestrini.

La vittoria della gara di doppio che ha caratterizzato la giornata è andata alla coppia Paolo Guerra e Ekaterina Kislitsyna che ha battuto in finale la coppia Stefano Bonfanti e Maria Fratti.

La gara dei baby tennisti partecipanti al Torneo nella categoria “Under” è stata vinta da Nikola Debeljevic. Al secondo posto si è classificato Paolo Loi.

Un plauso a tutti questi giovani ragazzi, in particolar modo a Ekaterina Kislitsyna che diventerà tra qualche anno sicura protagonista del panorama tennistico internazionale.

I tre campioni Alessandro Giannessi, Paolo Lorenzi e Marco Speronello, ospiti della giornata, si sono sfidati in un match-esibizione triangolare, non lesinando colpi di alta scuola tennistica, che hanno entusiasmato il numeroso pubblico presente sugli spalti nel rispetto delle attuali norme vigenti anti-Covid.

Il Maestro Signorini, emozionato dalla grande riuscita dell’evento, ha così commentato: «Grazie all’affiatamento del team organizzativo siamo riusciti a mettere in piedi una manifestazione sportiva unica in un periodo epocale molto difficile. Sono soddisfatissimo della giornata che abbiamo vissuto, in particolare dell’emozione che ho visto nei miei allievi più piccoli mentre palleggiavano con i grandi atleti. Sono colpito della personalità di questi grandi campioni, Giannessi, Lorenzi e Speronello; nonostante la loro professionalità sono persone molto umili e disponibili. Ci hanno insegnato che il grande tennis, non è solo competizione ma è anche, e soprattutto, amicizia e condivisione. Un ringraziamento va anche agli sponsor e ai media partners dell’evento (tra gli altri anche “la Voce di Mantova” e “MCG Mantovachiamagarda”) che, con il loro sostegno, sono stati fondamentali per la buona riuscita della giornata.