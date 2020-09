Apam pronta alla ripartenza scolastica

MANTOVA In concomitanza con l’inizio dell’Anno Scolastico 2020/2021, a partire da lunedì 14 settembre 2020

e fino a martedì 8 giugno 2021 sarà in vigore l’orario invernale.

Gli orari sono consultabili sul sito www.apam.it, sull’app (orari in real time) e a breve saranno

disponibili in fermate e nel consueto formato cartaceo presso i punti vendita.

SI invitano gli utenti a prenderne visione per organizzare al meglio i propri spostamenti.

Ricordiamo che è stata innalzata la percentuale di occupazione consentita sui mezzi pubblici sino

all’80%: Apam si impegna a garantire il servizio , nel pieno rispetto delle regole di sicurezza anticovid19,

e pertanto, nelle prime settimane di avvio delle scuole, verranno effettuati costanti

monitoraggi per verificare l’effettiva distribuzione degli utenti su linee e fermate.

Come già avviene regolarmente da mesi, i bus APAM verranno sanificati e igienizzati

quotidianamente, con una particolare attenzione per le superfici di maggior contatto come sedili,

appoggi e mancorrenti, per garantire la sicurezza di tutti i nostri utenti.

Per consentire a tutti un viaggio sereno e tranquillo, agli utenti chiediamo di rispettare 4 semplici

regole per tutelare la propria salute e quella degli altri:

1. indossare sempre e correttamente la mascherina durante il viaggio;

2. mantenere sempre la distanza di un metro dagli altri in fermata;

3. salire in bus solo se i posti sono disponibili, altrimenti è necessario attendere la corsa

successiva: i posti sono ancora parzialmente limitati;

4. seguire le indicazioni per salire e scendere dai bus e farlo in modo ordinato, evitando resse.

Invitiamo chi già non avesse provveduto ad acquistare il proprio abbonamento e, per evitare

attese e spostamenti invitiamo a privilegiare il canale di vendita on-line: tramite procedura online

è possibile sia richiedere il voucher di sconto per il proprio abbonamento non utilizzato durante il

lockdown, se non già fatto, sia acquistare il proprio titolo di viaggio attraverso la sezione shop di

www.apam.it dove sarà caricato il proprio voucher.

Solo per chi desidera acquistare il mensile di settembre avendo un voucher da abbonamento

annuale è necessario recarsi, a partire da martedì 8 settembre, presso l’APAM Infopoint di Piazza

Cavallotti (aperto al pubblico con orario continuato dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore

18.30 e il sabato mattina dalle ore 7.30 alle 13.30).

Si ricorda infine che da quest’anno è possibile prenotare il proprio appuntamento, così da evitare

code e velocizzare le operazioni: basta accedere, sia da pc che da smartphone, all’apposita sezione

sul sito www.apam.it e scegliere la giornata e l’orario preferiti.

Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi al servizio di Customer Care – attivo tutti i giorni,

domeniche e festività comprese, dalle ore 7.30 alle 19 – chiamando il numero 0376230339,

scrivendo via WhatsApp al numero 346 0714690, scrivendo a customer.care@apam.it o attraverso

le pagine ufficiali di APAM su Facebook, Twitter e Instagram.