Auto – Sulla strada della leggenda, Cressoni in pista a Le Mans: ”Questa è la gara dei sogni”

Le Mans (Fr) La settimana più attesa dell’anno è finalmente iniziata e per Matteo Cressoni il sogno si rinnova. Il pilota mantovano è pronto a vivere l’ottava partecipazione alla leggendaria 24 Ore di Le Mans, la gara endurance più famosa e prestigiosa del panorama internazionale, dopo aver archiviato con sensazioni decisamente positive il tradizionale Test Day disputato sullo storico Circuit de la Sarthe. Cressoni si è alternato al volante della Mercedes-AMG GT3 con i compagni di squadra Johannes Zelger e Lin Hodenius, completando un intenso programma di lavoro che ha consentito al team di raccogliere dati preziosi in vista dell’appuntamento clou della stagione. I riscontri emersi dalla giornata di test sono stati incoraggianti, sia per il comportamento della vettura sia per il passo mostrato nei long run, elementi fondamentali in una competizione che mette alla prova uomini e mezzi per ventiquattro ore consecutive.

«Il Test Day è stato molto positivo – ha commentato Cressoni -. Siamo riusciti a portare a termine tutto il lavoro previsto e le sensazioni sono state buone fin dai primi giri. Le Mans è una gara particolare, nella quale c’è sempre molto da imparare e da affinare, ma abbiamo raccolto informazioni preziose che ci permettono di affrontare il resto della settimana con fiducia». Per il pilota mantovano si tratta di un’edizione dal sapore speciale. «Sarà la mia ottava partecipazione alla 24 Ore di Le Mans, una competizione che continua a regalare emozioni uniche ogni anno. Questa volta, però, sarà ancora più significativa perché condividerò questa esperienza con Johannes e con mio figlio. Un motivo in più per vivere una settimana davvero indimenticabile».

Archiviata la giornata di test, il programma entra ora nella fase decisiva. Cressoni sarà infatti protagonista di un doppio impegno sul circuito francese, partecipando sia alla 24 Ore di Le Mans con la Mercedes che alla Michelin Le Mans Cup al volante della Porsche, affrontando così un calendario particolarmente intenso. Le giornate di oggi e domani saranno dedicate alle prove libere e alle qualifiche delle due competizioni, appuntamenti fondamentali per definire gli ultimi assetti e conquistare una buona posizione di partenza. Venerdì, invece, sarà una giornata ricchissima di appuntamenti, con la gara della Michelin Le Mans Cup e la tradizionale Drivers Parade nel centro cittadino, uno degli eventi simbolo della settimana francese, capace ogni anno di richiamare migliaia di appassionati. Poi arriverà il momento più atteso. Sabato scatterà la 24 Ore di Le Mans, la corsa che ogni pilota sogna di disputare almeno una volta nella vita. Per Matteo Cressoni sarà l’ennesima sfida su un palcoscenico unico al mondo, con l’obiettivo di essere protagonista e confermare tutta la propria esperienza in una delle gare più affascinanti e difficili dell’automobilismo internazionale.